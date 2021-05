कांग्रेस ने मोदी सरकार की ये हैं 7 ‘आपराधिक भूल’ बताकर बीजेपी पर किया ‘बड़ा वार’

नई दिल्‍ली। केंद्र में मोदी सरकार के रविवार को 7 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार व पीएम मोदी जहां अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस (ने रविवार को कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस की ओर से सरकार के इन सात साल के कार्यकाल के दौरान उस पर 7 आपराधिक भूल करने का भी आरोप लगाया गया है। पार्टी प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके कहा कि यह मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है।

Hate is the weapon of the weak & the Modi govt has been wielding it for 7 years straight. #7yearsOfModiMadeDisaster pic.twitter.com/gfsnXnA6AB

— Congress (@INCIndia) May 30, 2021