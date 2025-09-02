  1. हिन्दी समाचार
  3. कांग्रेस ने PM मोदी पर किया पलटवार, कहा- प्रधानमंत्री ने खुद को नॉन-बायोलॉजिकल बोलकर अपनी मां का किया था अपमान

Bihar Election: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए जीविका निधि सहकारी संघ की लॉन्चिंग पर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। वहीं, पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आयी है। 

पढ़ें :- बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ: पीएम मोदी बोले-विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है, भारत की सशक्त महिलाएं

पीएम मोदी के बयान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, “…हमने पिछले ही भविषवाणी कर दी थी कि इसको मुद्दा बनाया गया है। फिर पीएम मोदी बिहार की धरती पर प्रकट होंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दी है… ये प्रधानमंत्री का 10-15 साल टूल-किट है, जब से वह चुनावी राजनीति में हैं।” खेड़ा ने आगे कहा, “…कांग्रेस में ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है जो किसी की मां का अपमान करे, और मुझे उम्मीद है कि भाजपा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने खुद ‘गैर-जैविक’ शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने अपनी दिवंगत माँ का अपमान किया, जो हमें उचित नहीं लगा।”

पढ़ें :- माँ की गाली से भावुक हुए पीएम मोदी , कहा ''देश की मां-बहन-बेटियों का अपमान ....

बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार में जीविका निधि सहकारी संघ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी मां पर अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई-बहन ने कल्पना नहीं की होगी। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी।”

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, “बिहार में आरजेडी, कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं है। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है बिहार की हर मां, हर बेटी, हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ़ मेरे बिहार के लोगों को भी है।” उन्होंने कहा, “आज मेरा दुख मैं आपको साझा कर रहा हूं, ताकि आप माताओं, बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।”

