कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तत्कालीन मनमोहन सरकार को बताया कमजोर, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने मुंबई में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए तत्कालीन मनमोहन सरकार (Manmohan Sarkar) पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने अपनी किताब में तत्कालीन कांग्रेस (Congress) की मनमोहन ​सरकार (Manmohan Sarkar) को कमजोर बताया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार (Manmohan Sarkar) को पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके साथ ही लिखा है कि एक समय आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है।

26/11 वह समय था, जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसके साथ ही इस हमले की तुलना कांग्रेस नेता ने अमेरिका के 9/11 से की है। साथ ही किताब में लिखा है कि, अमेरिका की तरह ही इस घटना के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार (Manmohan Sarkar) को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बता दें कि किताब का नाम 10 Flash Points, 20 Years है। अपनी इस किताब को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो जल्द ही बाजार में आ जाएगी।

Manish Tewari has rightly slammed UPA govt for weakness in name of restrain after 26/11 in his upcoming book..

Air Chief Marshal Fali Major has already said that IAF wanted to take revenge for 26/11 , UPA blocked it

Congress was busy blaming Hindus for 26/11 & saving Pakistan pic.twitter.com/PkgvVG45g6

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 23, 2021