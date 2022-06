कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की फिसली जुबान, कहा-‘सीता मैया का चीरहरण हुआ’, अब लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले मुंह की खाएंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) के राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) की जुबान भाजपा पर निशाना साधते हुए फिसल गई। सुरजेवाला (Randeep Surjewala) द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण देना चाहते थे लेकिन उनकी जगह उन्होंने सीता मैया बोल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सीता मैया का चीरहण हुआ, वही लोग अब प्रजातंत्र का भी चीरहरण करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यूजर्स इसको लेकर सुरजेवाला की जमकर क्लास भी लगा रहे हैं। बता दें कि, शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि हमें विश्वास है कि कल प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धनबल, सत्ताबल, ईडी, सीबीआई के भरोसे यहां तक आए हैं वो पहले भी मुंह की खाए थे और इस बार भी मुंह की खाएंगे।

Congress General Secretart, Randeep Surjewala : “सीता मैया” का चीरहरण हुआ था!

Now which country is going to outrage? Or its just Abhivyakti ki aazadi? pic.twitter.com/yyBhu95fog

