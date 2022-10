केजरीवाल के ‘नोट पर लक्ष्मी-गणेश’ की मांग पर कांग्रेस नेता का तंज, उठाई ये मांग

नई दिल्ली। नोटों पर ‘लक्ष्मी-गणेश’ की तस्वीर की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई बहस छेड़ दी है। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा ने उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए इसे यूटर्न की पराकाष्ठा बताया है तो कांग्रेस ने भी इसको लेकर केजरीवाल पर तंज कसा है।

कांग्रेस नेता सलमान सोज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि, यदि ऐसा करने से समृद्धि आ सकती है तो अल्लाह, जीसस और गुरु नानक आदि को भी शामिल करना चाहिए। सलमान अनीस सोज ने ट्वीट करते हुए कहा कि, ‘प्रिय अरविंद केजरीवाल, यदि लक्ष्मी और गणेश समृद्धि ला सकते हैं, तो हमें और अधिक समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए और अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल करना चाहिए।’

Dear @ArvindKejriwal: If Laxmi and Ganesh can bring prosperity, then we should make sure we get even more prosperity and include Allah, Jesus, Guru Nanak, Buddha and Mahavira too. https://t.co/CCS7LZpgLx

