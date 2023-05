Congress MP Balu Dhanorkar passed away: कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर का निधन, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद सुरेश बालू धानोरकर (Suresh Balu Dhanorkar) का मंगलवार को मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। धानोरकर (Suresh Balu Dhanorkar) ने बीते शनिवार नागपुर के एक अस्पताल में अपनी गुर्दे की पथरी का इलाज करवाया था। हालांकि, उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दिल्ली के मेदांता में इलाज के लिए लाया गया था।

जहां मंगलवार की सुबह धानोरकर ने अपनी अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि धानोरकर (Suresh Balu Dhanorkar) पिछले दो दिनों से वेंटिलेटर पर थे।

धानोरकर के पार्थिव शरीर को मंगलवार दोपहर उनके गृहनगर वरोरा ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा।उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है।

Saddened by the passing away of Lok Sabha MP from Chandrapur, Shri Balubhau Narayanrao Dhanorkar Ji. He will be remembered for his contribution to public service and empowering the poor. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2023