कांग्रेस ने मोदी सरकार की तारीफ, कहा- वेल डन मोदी जी

नई दिल्ली। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी आए दिन मोदी सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले की खुलकर प्रशंसा की है।

केंद्र की मोदी सरकार ने देश में कोरोना महामारी के जारी प्रकोप के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। वहीं, 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। लंबे समय से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की जा रही थी।

Glad the government has finally cancelled the 10th standard exams however a final decision MUST be taken for the 12th grade too. Keeping students under undue pressure until June makes no sense.

It’s unfair. I urge the government to decide now.#cancelboardexam2021

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 14, 2021