Congress President Election Result : शशि थरूर ,बोले- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद

Congress President Election Result : कांग्रेस अध्‍यक्ष पद (Congress President Post ) के लिए हुए चुनाव का परिणाम बुधवार आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने अपने प्रतिद्वंद्वी और तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP from Thiruvananthapuram Shashi Tharoor) को बड़े अंतर से हरा दिया है। शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस का राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनना बड़े ही सम्‍मान की बात है।

It is a great honour & a huge responsibility to be President of @INCIndia &I wish @Kharge ji all success in that task. It was a privilege to have received the support of over a thousand colleagues,& to carry the hopes& aspirations of so many well-wishers of Congress across India. pic.twitter.com/NistXfQGN1 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 19, 2022

कांग्रेस अध्‍यक्ष पद के चुनाव में हारने वाले शशि थरूर ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को धन्‍यवाद दिया है। उन्‍होंने कहा कि स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष चुनाव कराने के लिए दोनों नेताओं की ओर से काफी प्रयास किए गए। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) को अपने अंदाज में बधाई दी है। उन्‍होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस का अध्‍यक्ष होना बहुत बड़ा सम्‍मान होने के साथ बड़ी जिम्‍मेदारी भी है। इस काम में वह सफल रहें। एक हजार से ज्‍यादा साथियों का समर्थन मिलना मेरे लिए बड़ी बात है।

Called on our new President-elect Mallikarjun @kharge to congratulate him & offer him my full co-operation. @incIndia has been strengthened by our contest. pic.twitter.com/fwfk41T93q — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 19, 2022

शशि थरूर (Shashi Tharoor) के पोलिंग एजेंट ने कांग्रेस अध्‍यक्ष पद के चुनाव के दौरान उत्‍तर प्रदेश में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर अब कांग्रेस सांसद ने अपना पक्ष स्‍पष्‍ट किया है। शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्वीट किया कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (CEA) को लिखी चिट्ठी का मीडिया में लीक होना दुर्भाग्‍यपूर्ण है। यह पूरी तरह से आंतरिक चिट्ठी थी। मैं उम्‍मीद करता हूं कि सलमान सोज की ओर से दिए गए स्‍पष्‍टीकरण अनावश्‍यक विवाद खत्‍म हो जाएगा। इस चुनाव का उद्देश्‍य कांग्रेस को मजबूत करना था, उसे विभाजित करना नहीं।

It was unfortunate that a strictly internal letter to the CEA was leaked to the media. I hope this clarification by @SalmanSoz ends an unnecessary controversy. This election was meant to strengthen @INCIndia, not to divide it. Let's move on. https://t.co/VgkFhjt7GY — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 19, 2022

24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है।