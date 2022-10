Congress Presidential Election: मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरे अशोक गहलोत,मनीष तिवारी

Congress Presidential Election: आगमी चुनावों को लेकर राजस्थान में काफी घमासान मचा हुआ है। हाल के दिनों में ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के सभी ने अपना नामांकन दर्ज कराया था। इसने में से एक उम्मीदवारों में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का समर्थन मिला है। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भारी मतों से कामयाब होंगे।

गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि खड़गे का पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और वे सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसकी आज जरूरत है।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की जरूरत है और वे पार्टी को अध्यक्ष के रूप में स्थिरता देंगे। बता दें कि मनीष तिवारी जी-23 समूह के सदस्य हैं।

My endorsement of Sh @kharge ‘s candidature👇🏾 as he has come up from grassroots.

I do hope he would understand & live up to the aspirations of millions of young @nsui @IYC & @INCIndia workers who try & make a place for themselves de-horse godfather’s, entitlement or even pedigree https://t.co/3tB3lVuMO2

— Manish Tewari (@ManishTewari) October 14, 2022