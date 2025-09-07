Bigg Boss 19: कंटेस्टेंट्स ने किया मां के दुखड़ों का खुलासा, सलमान खान की भी नम हो गई आंखें, शानदार रहा वीकेंड का वॉर

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार सलमान खान ने बिगबॉस 19 के वीकेंड में घर में लोगों की जमकर  कलास लगाई । इस दिन पूरे हफ्ते के मुद्दों पर बात हुई ।  इसमें  फरहाना भट्ट और नेहल भाईजान के निशाने पर आए ।  लेकिन वीकेंड के वॉर की महफिल लूटी कुनिका सदानंद ने। कुनिका के बेटे अयान बिग बॉस-19 के सेट पर पहुंचे और सलमान खान के सामने खड़े होकर अपनी मां की जिंदगी के संघर्षों की कहानी बताई। इस कहानी ने घरवालों समेत सलमान खान को भी भावुक कर दिया। कुनिका और उनके बेटे अयान के साथ सलमान खान की भी आंखें नम दिखीं। अब इसकी कुछ क्लिप्स भी सामने आई हैं जो वायरल हो रही हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 क्या बोले कुनिका के बेटे?

कुनिका के बेटे यहां बिग बॉस-19 के स्टेज पर पहुंचे और बोले, ‘पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप कमाल कर रही हैं। घर में हर कोई, आपकी 12 साल की पोतियां, मैं, आपका बड़ा बेटा, आपकी बहू, हर कोई जिसे आपने छुआ है, सभी को आप पर गर्व है। किन्नर समाज, जिसकी आपने वकील के तौर पर मदद की है, वे मुझे बुला रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं कि आपको मेरी मां के रूप में पाया। आपको मेरे लिए मजबूत होना होगा और आप बाहर एक सपोर्ट सिस्टम हैं। आप अपने पिता के लिए, फिर अपने पति के लिए, और अपने बेटों के लिए जीयीं — अब अपने लिए जीने का समय आ गया है, आप 62 साल की हो गई हैं यार। आपको मेरे लिए मज़बूत बनना होगा, मां।’

