ट्रंप के मंत्री का विवादित बयान, कहा मांफी मांगेगा भारत

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद भी किया था। इस बीच ट्रंप के एक मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम किया है। ट्रंप के मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका की सभी शर्त मानेगा और मांफी भी मांगेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने अपने बयान में कहा कि भारत जल्द ही बातचीत के आएगा। आने वाले कुछ ही म​हीनों में भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लुटनिक ने कहा कि एक या दो महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा। भारत माफी मांगेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे।

भारत को तय करना होगा अपना पक्ष

मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना करते हुए कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत रूस से अपना दो फीसदी से भी कम तेल खरीदता था और अब वे अपना 40 फीसदी तेल रूस से खरीद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को दूसरों की परवाह नहीं है, वे बस सस्ते में तेल खरीदकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लुटनिक ने कहा कि भारत को यह तय करना होगा कि वह किस पक्ष में रहना चाहता है।