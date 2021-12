केशव मौर्य बोले- लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडों से बीजेपी ने दिलाई निजात

प्रयागराज। UP Assembly Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) लगातार आक्रमक बयान देकर ​चुनावी हवा को बदले की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में मौर्य ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी। इसके बाद अब शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने एक बार फिर ऐसी बातें बोली हैं,जिससे विवाद बढ़ तय है।

केशव मौर्य (Keshav Maurya) शुक्रवार को प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए बंदूक-गोली लिये व्यापारियों को डराने का काम करते थे। इसके अलावा आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे। शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है।

केशव मौर्य (Keshav Maurya) ने कहा कि प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका पहले शांतिपूर्ण माना जाता था। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में उसे भी अशांत करने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के गुंडे गाड़ियां लेकर हथियारों के साथ घूमते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। केशव ने कहा कि सपा में केवल गुंडे माफिया ही भरे हैं। अगर माफिया-गुंडों को निकाल दें तो सपा बचेगी क्या?

यूपी के डिप्टी ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा? सपा के कई दलों से गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए केशव ने कहा कि सपा के साथ लोकदल हो या पर लोग दल। गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा (SP-BSP) औऱ लोकदल सभी मिल गए लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा (BJP) थी, लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी (BJP) सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे मतदाताओं ने कभी सपा (SP) को हराने के लिए तो कभी बसपा (BSP) को हराने के लिए मतदान किया। अब सभी को मालूम है कि ये सभी मिल जाएं तब भी भाजपा जीतेगी। हमारी तीन सौ से ज्यादा सीटें आएंगी और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में फिर से सरकार बनाएंगे।