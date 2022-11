Controversy: द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर खिचीं तलवारें, नाडाव लापिद के बयान को लेकर शुरू हुई बहस

The Kashmir Files Controversy: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ काफी चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (box office earnings) पर जमकर कमाई की थी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की इस फिल्म को लेकर सब जगह खूब चर्चा हुई थी।

आपको बता दें, इस फिल्म का कई लोगों ने जमकर विरोध भी किया था। विरोध करने वालों की लिस्ट में कई स्टार्स का भी नाम शामिल था। विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

इसको लेकर अभी हाल हाल ही में इजराइली फिल्म मेकर नाडाव लापिद ने एक बयान दे दिया है, जिसको जानने के बाद लोग भड़क गए। नाडाव लापिद के बयान को लेकर अनुपम खेर से लेकर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) तक कुछ न कुछ बोलते हुए नजर आ रहे है।

My suggestion. As you vocally did in the past, feel free to use the liberty to sound your criticism of what you dislike in Israel but no need to reflect your frustration on other countries. I’m not sure that you have enough factual basis to make such comparisons. I know I don’t.

— Naor Gilon (@NaorGilon) November 29, 2022