China में कोरोना से हाहाकार, अंत्येष्टि के लिए लगी लंबी कतार, शंघाई में स्कूल 17 जनवरी तक बंद

Covid in China : जीरो कोविड पॉलिसी (Zero Covid Policy) में ढील देते ही चीन में लाखों लोगों के कोरोना संक्रमित (Corona Infected) होने और लाखों की मौतें होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट (Media Reports) के अनुसार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने और अंत्येष्टि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों व मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगले तीन माह में चीन (China) में तीसरी कोरोना लहर का खतरा (Threat of Third Corona Wave) है। 10 लाख से ज्यादा मौतों की आशंका जताई गई है। इससे दुनिया भर में चिंता जताई जाने लगी है।

अक्तूबर तक चीन कोरोना के खिलाफ अपनी जीरो कोविड पॉलिसी (Zero Covid Policy) के दम पर युद्ध स्तर पर जूझ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलनों ने उसे पाबंदियों में ढील देने को मजबूर कर दिया। इसके बाद से हालात तेजी से बिगड़ने लगे हैं। तीन साल पहले दिसंबर में ही दुनिया का सबसे पहला केस चीन में मिला था। ड्रैगन (Dragon) उसके बाद से इससे जंग लड़ रहा है।

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 19, 2022