Corona infection से बचने के लिए लेते हैं भाप, तो जरूर देख लें यूनिसेफ इंडिया का शेयर किया ये VIDEO

नई दिल्ली: कोरोना माहामारी के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है कहीं दवा नहीं तो कही इलाज नहीं हर तरफ बस कोरोना का शोर सुनाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समय कोरोना से बचने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। इन्ही में एक तरीका है भाप। आजकल कई लोग तेजी से भाप लेने लगे हैं और उन्हें लगता है वह इससे कोरोना संक्रमण से बच जाएंगे, हालाँकि ऐसा नहीं है। आजकल स्टीम इनहेलेशन यानी भाप लेना प्रचलन में है।

बहुत सारे लोग दिन में कई-कई बार इसका सहारा ले रहे हैं जो गलत है। एक जानकारी को माने तो स्टीम इनहेलेशन का तरीका आपको गंभीर रूप से बीमार ज़रूर कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे स्टीम लेने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाल ही में लोगों को सचेत करने के लिए ‘यूनिसेफ इंडिया’ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है।

“Can inhaling water vapour lessen the impact of #COVID19?”

A question we’ve heard a lot this year.

The answer may surprise you.#Unite2FightCorona pic.twitter.com/EJtOLUXRKU

— UNICEF India (@UNICEFIndia) April 17, 2021