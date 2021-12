Corona new variant: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री, कर्नाटक में मिले दो संक्रमित

Corona new variant: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में सतर्कता बरती जा रही है। इन सबके बीच देश में कोरोना के नए वैरिएंट (Corona new variant) की भारत में एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की तरफ से बताया गया है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन (omicron) से संक्रमित दो लोग मिले हैं। इनमें एक संक्रमित की उम्र 66 और दूसरे की 46 साल है।