Glucometer से डायबटीज चेक करते समय नजरअंदाज न करें ये बातें

Correct way to check diabetes with Glucometer: मौजूदा समय में लगभग सभी उम्र के लोग डायबटीज के शिकार हो रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में डायबटीज के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इस बीमार के शिकार हो चुके लोगों को खानपान और दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए उसे मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। जिसके लिए आमतौर पर लोग Glucometer का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड में शुगर की मात्रा को बताता है। हालांकि, इस डिवाइस का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। ऐसे में Glucometer का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।