हिंसा से देश कभी मजबूत नहीं हो सकता : असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के घर पर पथराव हुआ है। यह घटना रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई। तब असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) जयपुर में थे। 36 अशोका रोड पर बने इस घर में काम करने वाले लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी।

It’s concerning that this has happened in a so-called “high security” zone. I’ve submitted a complaint to the cops & they’ve reached my residence pic.twitter.com/8IO5IhqvmK

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 19, 2023