देश का पहला प्राइवेट रॉकेट ‘Vikram-S’ लॉन्च, जाने किस के नाम से रखा गया है इसका यह नाम

श्रीहरिकोटा: इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नए युग की शुरूआत हो गया है श्रीहरिकोटा शुक्रवार को देश के पहले प्राइवेट रॉकेट ‘विक्रम एस’ को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। विक्रम एस को सुबह 11:30 मिनट पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि भारत के पहले निजी रॉकेट ‘विक्रम-एस’ का नामकरण विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। रॉकेट का निर्माण “स्काईरूट एयरोस्पेस” ने किया है।

बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग के बाद से रॉकेट आवाज की गति से पांच गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। बता दें कि इसका निर्माण स्काईरूट कंपनी ने किया है जो चार साल पुरानी है। विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मदद की। इस मिशन को ‘Mission Prarambh’ नाम दिया गया है।

With #StartUp Team "Skyroot Aerospace" at #Sriharikota, minutes before the launch of the first ever private Rocket, Vikram-S, named after Vikram Sarabhai, the founding father of India's Space program.

