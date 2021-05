नई दिल्‍ली। वैश्विक महामरी कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरी दुनिया में जहां युद्ध स्‍तर पर शोध जारी है। तो वहीं बहुरुपिया वायरस भी अपना रूप बदलकर खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में अब कोविड-19 की वैक्‍सीन को कोरोना के कई वैरिएंट पर परखा जा रहा है। इस बीच, भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि उनकी कोविड वैक्‍सीन भारत और ब्रिटेन समेत सभी कोरोना वैरिएंट पर असरदार है।

कंपनी का कहना है कि कोवैक्सिन बी.1.617 और बी.1.1.7 पर भी असरदार है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम में पाए गए थे। न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक, भारत बायोटेक की तरफ से बताया गया है कि वैक्सीन के इस्तेमाल पर बी.1.1.7 (यूके स्‍ट्रेन) और वैक्सीन स्ट्रेन (D614G) के न्यूट्रिलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

Bharat Biotech says its COVID-19 vaccine 'Covaxin' has been found to be effective against coronavirus strains found in India and the UK

