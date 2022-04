अरविंद की ‘अंगड़ाई’ से भाजपा हुई लाल, केजरीवाल को कहा- अशिष्ट और बेशर्म, देखें viral video

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बुधवार को कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) के साथ बैठक में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बैठक के दौरान उनकी आराम की मुद्रा चर्चा से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) आग बबूला नजर आ रही है। जिसे भाजपा ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अशिष्टता करार दिया है। साथ ही सवाल किया है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में कोई मुख्यमंत्री ऐसा आचरण कैसे कर सकता है?

अभद्र व्यवहार से अपनी फजीहत कराते हैं अरविंद केजरीवाल

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवी​य (BJP IT cell chief Amit Malviya) ने बैठक का वीडियो ट्वीट कर हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अभद्र व्यवहार से अपनी फजीहत कराते हैं। वीडियो में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सिर के पीछे हाथ रखकर आराम से बैठे नजर आ रहे हैं।

Arvind Kejriwal continues to disgrace himself with uncouth mannerism… pic.twitter.com/h5RECiI7vl

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 27, 2022