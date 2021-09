Covid 19: कोरोना के कारण खिलाड़ियों पर पड़ रहे मानसिक प्रभाव से बचाव के लिए इस क्रिकेटर ने लिया क्वारंटीन में पत्नी संग रहने का फैसला

Covid 19: कोरोना के कारण साधारण लोगो की ही नहीं क्रिकेटरों की शारीरिक और मानसिक (Mental health) दोनों स्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस कारण इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने अनिश्चित काल के लिए खेल से ब्रेक ले लिया है।

इसके लिए उन्होंने मानसिक स्थिति के ठीक ना रहने का ही हवाला दिया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट (CA) टीम की खिला​ड़ी एलिसा हीली अपने पति और अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क(Starc) के साथ क्वारंटीन में है।

कोविड-19 के समय कठिन शेड्यूल खिलाड़ियों द्वारा बायो-बबल में रहने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिशेल स्टार्क ने अपनी पत्नी एलिसा हीली (Elisa hili) के साथ दो सप्ताह के क्वारंटीन में रहने का फैसला किया है।

Having just spent two weeks in isolation on return from Bangladesh, Mitchell Starc is joining wife Alyssa Healy for her two weeks quarantine in Brisbane ahead of Australia women's series against India.

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 3, 2021