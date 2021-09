भाकपा नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने थामा कांग्रेस का हाथ

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) नेता कन्हैया कुमार (CPI leader Kanhaiya Kumar )और गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी (Gujarat MLA Jignesh Mewani) शहीद-ए-आजम भगत सिंह पार्क(Shaheed-E-Azam Bhagat Singh Park), आईटीओ (ITO), दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात की। इसके बाद

नई दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में भाकपा नेता कन्हैया कुमार और गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता।

Shri @RahulGandhi with Shri #KanhaiyaKumar and Gujarat MLA Shri @jigneshmevani80 at Shaheed-E-Azam Bhagat Singh Park, ITO, Delhi. pic.twitter.com/POlyraX8Wo

— Congress (@INCIndia) September 28, 2021