CPL 2021: जब क्रिकेट मैदान पर एक खिलाड़ी ने दूसरे ​टीम के प्लेयर ब्रावो ​पर ताना बल्ला, Video वायरल

CPL 2021: वेस्टइंडीज में चल रही कैरेबियन प्रीमियर लीग(CPL) 2021 के मैच के दौरान मैदान में अनोखी घटना देखने को मिली। मंगलवार को पैट्रियट्स और गुयाना वॉरियर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान शिमरोन हेटमायर ने ड्वेन ब्रावो(Den Bravo) पर बल्ला तान दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। मैदान में ये वाकया उस दौरान का है जब गुयाना वॉरियर्स की तरफ से मोहम्मद हफीज और हेटमायार(Hetmayar) बल्लेबाजी कर रहे थे।

The Spirit Of Cricket is the winner of the @fun88eng magic moment from match 8. #CPL21 #SKNPvGAW #CricketPlayedLouder #FUN88 pic.twitter.com/TqEhNI69pb

— CPL T20 (@CPL) August 29, 2021