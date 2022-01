विकेटकीपर के सन्यास लेते ही क्रिकेट फैंस को याद आये भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी

नई दिल्ली। टीम इंडिया के हांथों सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड पर मिले पहले टेस्ट मैच में हार के बाद अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्वींटन डीकॉक ने सन्यास लेने की घोषणा कर दी। डीकॉक के सन्यास लेने के बाद क्रिकेट फैंस को अचानक महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। बता दें कि 30 दिसम्बर 2014 को धोनी ने भी टेस्ट क्रिकेट(Test Cricket) से सन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक इसी दिन डीकॉक ने भी सन्यास लेने की घोषणा की।

On this day in 2014 M.S Dhoni take retirement

De Kock be like* pic.twitter.com/EZ4CciU3Ep

— Valdimiputin (@valdimiputin) December 30, 2021