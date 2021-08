Cricket: चेतन सकारिया और संदीप वॉरियर के डेब्यू पर खुश हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज

NEW DELHI: श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में डेब्यू करने वाले तेज चेतन सकारिया(Chetan Sakariya)और संदीप वॉरियर (Sandip variyata) को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा(Glen macgra) ने ट्विटर (twitter)पर बधाई दी है। मैक्ग्रा ने कहा कि उनको इन दोनों भारतीय गेंदबाजों पर गर्व है।

A huge congratulations to both @sakariya.chetan & Sandeep Warrier for making their debut for India @_official_bcci_ So proud of you both. #mrfpacefoundation #fastbowlers #indvsl https://t.co/OUeMsnlFEz

— Glenn McGrath (@glennmcgrath11) July 31, 2021