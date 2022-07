Cricket news: श्रेयस अय्यर को टी20 में जगह मिलने पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने उठाया सवाल, कहीं ये बातें

Cricket news: वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अय्यर बिना खाता खोले ही वापस पवेलियन लौट गए। वहीं, टी20 में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को जगह मिलने पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ईशान किशन, दीपक हुड्डा और संजू सैमसन से पहले टी20 में श्रेयस अय्यर को जगह क्यों दी गई?

बता दें कि, पांचवे ओवर में सूर्यकुमार यादव के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन वह चार गेंदों का सामना करने के बाद अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज ओबेद मैककॉय के हाथों आउट हो गया। इसी को लेकर वेंकटेश प्रसाद ने टीम इंडिया को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में जाने वाले सही टीम संयोजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।

Some of the selection calls keeping the upcoming World T20 in mind are worth pondering. Shreyas Iyer in T20 cricket when you have Sanju Samson, Hooda and Ishan Kishan in the team is bizarre. With Virat, Rohit and Rahul definite starters ,need to work on getting right balance.

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 29, 2022