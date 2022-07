Cricket news: जब फैंस ने पकड़ा मोइल अली का शानदार कैच, फिर इस तरह मनाया जश्न, देखिए वीडियो

Cricket news: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो गयी है। पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 41 रन से हरा दिया है। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। इसमें एक रिकॉर्ड मोइल अली ने भी तोड़ा है। इंग्लैंड ने बुधवार को खेले गए मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 234 रन बनाए।

वहीं, दक्षिण अफ्रीका 193 रन ही बना सकी। यह इंग्लैंड का अंतरराष्ट्रीय टी20 में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जिसका श्रेय बेयरस्टो और मोईन को जाता है। इंग्लिश टीम 13 ओवर में 120 रन पर थी, जब दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। इंग्लैंड ने मोईन-बेयरस्टो की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत अगले सात ओवर में 114 रन बनाये।

"You cannot do that… man in the crowd!" 😱 👏 pic.twitter.com/nf6enRfCEb

— England Cricket (@englandcricket) July 28, 2022