विराट कोहली के फैसले से हैरान है क्रिकेट जगत, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली। कल विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम(Test Team) से भी कप्तानी छोड़ने का एलान किया था। वो टीम के टी20 मैचों की कप्तानी पहले ही छोड़ चुके थे। जिसके बाद उन्हें वनडे मैचों की भी कप्तानी से हटा दिया गया था। विराट के अचानक कप्तानी छोड़ने से पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। सभी सोचने को मजबूर हैं कि आखिर भारत के टेस्ट मैचों के सबसे सफल कप्तान ने अचानक कप्तानी क्यों छोड़ दी।

जनवरी 2015 से टेस्ट क्रिकेट में पूर्णकालिक कप्तान के रूप में भारत का नेतृत्व कर रहे विराट कोहली ने ट्विटर के माध्यम से अपने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ये फैसला दक्षिण अफ्रीका के साथ अफ्रीका में खेली जा रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में हार के बाद लिया। भारत ये सीरीज पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद 2—1 से हार गया। बता दें कि विराट के सन्यास लेने पर बीसीसीआई के अधिकारियों समेत भारत और विश्वभर(World Cricketers) के क्रिकेटरों ने उन्हें अगामी भविष्य के लिए शुभकामनायें दी हैं।

बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा, ”बीसीसीआई(BCCI) भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनके शानदार नेतृत्व गुणों के लिए बधाई देता है। वह टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ देश के सबसे सफल कप्तान हैं।”

बोर्ड के सचिव जय शाह(Jay Shah) ने कहा, ” भारतीय टीम के कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए विराट कोहली को बधाई। विराट ने टीम को एक फिट इकाई में बदल दिया जिसने भारत और बाहर दोनों जगह सराहनीय प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट जीत रही है खास है।”

Congratulations to @imVkohli on a tremendous tenure as #TeamIndia captain. Virat turned the team into a ruthless fit unit that performed admirably both in India and away. The Test wins in Australia & England have been special. https://t.co/9Usle3MbbQ — Jay Shah (@JayShah) January 15, 2022

टीम के पूर्व साथी सुरेश रैना(Suresh Raina) ने ट्वीट किया, ” मैं भी कोहली के इस अचानक फैसले से स्तब्ध हूं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। विश्व क्रिकेट और भारत के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना कर सकता हूं। वह भारत के सबसे आक्रामक और फिट खिलाड़ियों में से एक है। आशा है कि वह एक खिलाड़ी के रूप में भारत के लिए चमक बिखेरना जारी रखेंगे।

Although I also am shocked by @imVkohli sudden decision, I respect his call. I can only applaud him for what he has done for world cricket & India. Easily one of the most aggressive and fittest players India has had. Hope he’d continue to shine for India as a player. pic.twitter.com/W9hJGAYqhv — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 15, 2022

इरफान पठान(Irfan Pathan) ने ट्विटर पर लिखा, ” जब भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कप्तानों की बात होगी, कोहली का नाम न केवल परिणामों के लिए होगा, बल्कि कप्तान के रूप में उनके प्रभाव के लिए याद रखा जायेगा। धन्यवाद विराट कोहली।”