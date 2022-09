Cristina Fernandez de Kirchner : बाल-बाल बचीं अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज , मिस हो गई हैंडगन, हमलावर गिरफ्तार

Cristina Fernandez de Kirchner : अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किचनेर जानलेवा हमले की कोशिश में बाल बाल बच गईं।मीडिया रिर्पोट के अनुसार, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज को एक व्यक्ति ने उनके घर के बाहर मारने की कोशिश की, लेकिन हैंडगन मिस हो गई।दरअसल जब क्रिस्टीना किर्चनर अपने समर्थकों का अभिवादन ले रही थीं, तब एक व्यक्ति ने उनके सिर पर पिस्तौल तान दी। इस घटना की फुटेज कई टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित की गई।वीडियो में आरोपी उपराष्ट्रपति के सिर पर बंदूक ताने नजर आ रहा है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने इस घटना को हत्या की कोशिश कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान फर्नांडो मोंटिएल के तौर पर की गई है।

