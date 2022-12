CRPF Recruitment 2023: CRPF में निकली 1400 से अधिक पदों पर बंपर भर्ती, कैंडिडेट्स ऐसे करें अप्लाई

केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। सीआरपीएफ (CRPF) ने हेड कांस्टेबल एंव एएसआई के पदों पर भर्ती (Recruitment to the posts of ASI) निकाली है।