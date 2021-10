Cruise Drugs Case: नवाब मलिक ने एनसीबी पर साधा निशाना, लगाए ये आरोप

Cruise Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अब सियासत तेज हो गयी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार NCB की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर नवाब मलिक (Nawab Malik) ने NCB पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे NCB के कामों का पर्दाफाश करेंगे, जिसमें कई गैरकानूनी काम किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रेसवार्ता नहीं ​बल्कि अपने ट्विटर के जरिए जानकारी देकर इसका पर्दाफाश करेंगे। नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कुछ ट्विट्स भी किए हैं, जिनमें वे एनसीबी (NCB) के काम करने पर सवाल खड़ा किए हैं और उनके सबूत भी पेश किए हैं।

Fletcher Patel is a friend of #NCB official Sameer Wankhede and his family.

I have presented 3 different Panchnamas where Fletcher Patel is a Panch.

Question arises,

Can a friend of an NCB official be allowed to be a Panch ?

Is it legally allowed ?

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021