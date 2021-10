Cruise Drugs Case का गवाह गोसावी फ्रॉड पुणे पुलिस के चढ़ा हत्थे, बताया- 25 करोड़ डील की बात गलत

Cruise Drugs Case: क्रूज ड्रग्स केस में जहां बीते दिन आर्यन खान (Aryan Khan) को बेल याचिका खारिज कर दी गई हैं वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch of Pune Police) के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, क्रूज ड्रग्स केस में गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए किरण गोसावी (Kiran Gosavi) को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime Branch of Pune Police) ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गोसावी की गिरफ्तारी (arrest of gosavi) विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों को ठगने के मामले में हुई है।

बुधवार देर रात से गोसावी के पुणे में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। गोसावी को आज दोपहर करीब 12 बजे पुणे की शिवाजीनगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उसे फारासखाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता खुद उससे पूछताछ करने पहुंचे हैं। दरअसल गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं।

नहीं गया था कभी एनसीबी के दफ्तर

हालांकि, उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले में हुई है। इसमें चिन्मय देशमुख नाम के एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। किरण गोसावी ने बताया कि जिस दिन रेड हुई थी, उसी दिन सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात और बातचीत हुई थी। उसने कहा कि वो 2 अक्टूबर से पहले कभी भी एनसीबी के दफ्तर नहीं गया था और ना ही समीर वानखेड़े को पहले कभी मिला था। उसने उन्हें सिर्फ टीवी पर देखा था।

जिस क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया था उसका मुख्य गवाह गोसावी ही है। उसकी आर्यन के साथ एक सेल्फी भी वायरल हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गोसावी के NCB अधिकारी समीर वानखेड़े का करीबी होने का आरोप लगाया था। क्रूज पर रेड के बाद हुई मीटिंग की तस्वीरों में भी गोसावी वानखेड़े के पास खड़ा नजर आ रहा था।

25 करोड़ की मांग झूठी

पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी को लेकर उसके बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर साइल ने भी पिछले दिनों एक बड़ा दावा किया है। साइल का कहना है कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें से 8 करोड़ का हिस्सा NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का भी है। हालांकि, वानखेड़े ने इन दावों को खारिज किया था। इसके बावजूद अब NCB की पांच सदस्यीय टीम मुंबई में जांच कर रही है। ये टीम आज प्रभाकर से भी पूछताछ करेगी।