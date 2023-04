CUET PG 2023 Date : यूजीसी ने बढ़ाई सीयूईटी पीजी रजिस्ट्रेशन की तारीख, परीक्षा 5 से 12 जून तक

CUET PG 2023 Date Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल CUET PG 2023 परीक्षा तिथियों को ऐलान कर दिया है। बताया कि इसका आयोजन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून तक किया जाएगा। यह जानकारी यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार (UGC Chairman M Jagadesh Kumar) ने दी है। इसके अलावा इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है।

​यूजीसी चेयरमैन ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट [सीयूईटी- (पीजी)-2023] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। उनकी तरफ से उम्मीदवारों को नियमित रूप से एनटीए की वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।

Common University Entrance Test [CUET- (PG)-2023] will be conducted on 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 June 2023. Candidates are advised to regularly visit NTA website(s) https://t.co/cUvZGrXKqR, https://t.co/4c6NJhd9cH for the latest updates regarding the examination.@DG_NTA pic.twitter.com/tb8bOeacGd

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 20, 2023