Cute Baby Dance Video: ‘सामी-सामी’ पर बच्ची ने किया शानदार डांस, देखने वाले हुए दंग

Cute Baby Dance Video: सोशल मीडिया की इतनी ताकत है की आए दिन यह कुछ न कुछ वायरल हो जाता है। हाल ही में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची शानदार डांस कर रही है। आपको याद दिला दें रश्मिका मंदाना का ‘सामी-सामी’ गाना भी खूब वायरल हुआ था।

इस गाने पर लोगों ने खूब रील्स भी बनाए थे। हाल ही में एक क्यूट सी बच्ची ने रश्मिका के इस गाने पर धमाकेदार डांस किया है। रश्मिका ने इस बच्ची का वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में स्कूल की एक छोटी सी बच्ची रश्मिका मंदाना की ‘पुष्पा’ फिल्म के ‘सामी-सामी’ गाने पर डांस कर रही है, और अब ये बच्ची इंटरनेट पर छा गई है।

Maaaaadddddeeeeee myyyyy daaaaaay.. I want to meet this cutie..💘

how can I? 🥹 https://t.co/RxJXWzPlsK

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) September 14, 2022