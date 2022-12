Cute Panda Video: बर्फ में गुलाटी मारता दिखा क्यूट पांडा, मस्ती देख हुए दब दंग

Cute Panda Video: पांडा दिखने में जितने क्यूट होते हैं, स्वभाव के भी उतने ही सीधे होते हैं। पांडा भुलक्कड़, नासमझ और मनमोहक होते हैं, जो इनको और भी क्यूट बना देते हैं। इस वीडियो में भी पांडा को देखकर लोगों का दिल खुश हो गया है। वायरल वीडियो में आप पांडा को अजीबो-गरीब हरकत करते हुए देख सकते हैं, जो लोगों का दिल जीत रही है।

बर्फ में पांडा मस्ती करता दिख रहा है, और इस दौरान वह लुढ़क भी जाता है। ऐसे में लोगों को हंसी भी आ रही है, लेकिन ये बेहद प्यारा वीडियो हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्यूट पांडा बर्फ में खेल रहा है। इस दौरान वह बड़े ही मजे से बर्फ को अपने उपर गिरा-गिराकर मस्ती कर रहा है।

They can’t survive in the wild.. pic.twitter.com/t84RceWxhJ

— Buitengebieden (@buitengebieden) November 25, 2022