यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर साइब अटैक, चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम में आई तकनीकी दिक्कत

लंदन। देश-विदेश में इन दिनों साइब अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर साइब अटैक हुआ है, जिसमें चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इस हमले के कारण शनिवार को सैकड़ों उड़ाने काफी देरी से हुई और यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, इसको लेकर अब यूरोप के कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गयी कि, शुक्रवार देर रात उनके चेन इन और बोर्डिंग सिस्टम के सेवा प्रदाता पर साइबर हमला हुआ था, जिसके कारण तकनीकी दिक्कतें आईं थीं। इस वजह से एयरपोर्ट को मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग का सहारा लेना पड़ा, जिससे उड़ानों के समय में गड़बड़ी और विलंब हुआ। वहीं, एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। साथ ही, उड़ानों की स्थिति की निरंतर जांच करने की अपील की है।

बताया जा रहा कि, इस साइबर अटैक में जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि उनके सेवा प्रदाता के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। इसके बाद वहां सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट ने अपने नेटवर्क कनेक्शन को अस्थानीय रूप से काट दिया। इसके साथ ही, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में भी तकनीकी समस्या आई है। हीथ्रो एयरपोर्ट के अनुसार, कॉलीन्स एयरोस्पेस नामक कंपनी, जो कई एयरलाइनों को चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम मुहैया कराती है, तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही है, जिसके कारण उड़ानों में देरी हो रही है।