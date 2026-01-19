  1. हिन्दी समाचार
साइबर ठगी ने बिना OTP पुलिस कर्मी के खाते से उड़ाए 99 हजार रुपये, बरेली कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की

साइबर अपराधियों (Cyber ​​Fraudsters) के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब पुलिसकर्मी भी इनके जाल से नहीं बच पा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) में तैनात एक कर्मचारी के बैंक खाते से बिना किसी ओटीपी, कॉल या पूर्व सूचना के करीब 99 हजार रुपये निकाल लिए गए।

बरेली : साइबर अपराधियों (Cyber ​​Fraudsters) के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब पुलिसकर्मी भी इनके जाल से नहीं बच पा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) में तैनात एक कर्मचारी के बैंक खाते से बिना किसी ओटीपी, कॉल या पूर्व सूचना के करीब 99 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस (Kotwali Police) ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) , पुलिस लाइन बरेली (Police Lines Bareilly) में तैनात इदरीश खान ने कोतवाली पुलिस (Kotwali Police)  को दी तहरीर में बताया कि 11 नवंबर 2025 को उनके बैंक खाते से अचानक पैसे कटने के मैसेज आने लगे। बिना किसी ओटीपी या कॉल के 5 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 98,999 रुपये निकाल लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 (Cyber ​​Crime Helpline: 1930) पर शिकायत दर्ज कराई। त्वरित कार्रवाई के चलते 24,999 रुपये की राशि होल्ड करा दी गई, लेकिन शेष रकम साइबर ठग निकालने में सफल रहे।

पीड़ित का कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा नहीं की थी, इसके बावजूद खाते से रकम निकल जाना गंभीर साइबर ठगी की ओर इशारा करता है। कोतवाली पुलिस (Kotwali Police) ने तहरीर के आधार पर साइबर फ्रॉड (Cyber ​​Fraud) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस के अनुसार, बैंक से ट्रांजैक्शन डिटेल (Transaction Details) प्राप्त की जा रही है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।

 

 

