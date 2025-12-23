यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री सुरेश खन्ना

  1. हिन्दी समाचार
यूपी विधान मंडल (UP Legislature) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) में प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध (Cyber ​​Crimes) के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जाती है।

लखनऊ। यूपी विधान मंडल (UP Legislature) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) में प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध (Cyber ​​Crimes) के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। अपमानजनक टिप्पणी या आपत्तिजनक फोटो-वीडियो पोस्ट करने पर डीआईजी साइबर (DIG Cyber) के माध्यम से कार्रवाई होती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। पहले दो साइबर थाने थे। योगी सरकार (Yogi Government) ने करीब-करीब हर जिले में साइबर थाने की स्थापना कर दी है। करीब 84 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आरोपी पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और सात साल तक की जेल की व्यवस्था है।

सपा विधायक ने सोशल मीडिया पर अश्लील कटेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि बिना किसी नियंत्रण और चेतावनी के सोशल मीडिया पर नग्नता परोसी जा रही है। यही नहीं पीएम मोदी खुद कहते हैं कि नौकरी न मिले तो रील बनाओ और पैसे कमाओ। क्या सरकार सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे इस तरह के कटेंट के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी?

संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना (Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna) ने कहा कि ज्यादातर बातें चुनाव आयोग (Election Commission) के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने आर्टिकल 13-AA का जिक्र करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनके साथ हमारी संवेदना है। लेकिन, मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। मानवीय आधार पर हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ हैं। हम उनको बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही ट्रीट करेंगे।

