Online Ragging का स्वरूप है साइबर बुलिंग : डॉ राकेश चंद्रा

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय (Khwaja Moinuddin Chishti Language University) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग (Department of Journalism and Mass Communication) द्वारा आयोजित वेबिनार ‘साइबर क्राइम एंड कम्पलायंस ऑफ़ साइबर ला’ (Cyber ​​Crime and Compliance of Cyber ​​Law) में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पूर्व IAS अधिकारी डॉ राकेश चंद्रा ने कहा कि साइबर बुलिंग (Cyberbullying) ऑनलाइन रैगिंग (Online Ragging)का स्वरूप है।