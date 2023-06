Cyclone Biparjoy : बिपरजॉय चक्रवाती तूफान अगले 36 घंटों में हो जाएगा खतरनाक! भारत समेत ये देश होंगे प्रभावित

Cyclone Biporjoy : देश के तटीय इलाकों में आया चक्रवात बिपरजॉय (Biparjoy cyclonic) तेजी से चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और तेज होने वाला है और अगले 2 दिनों में इस तूफान के उत्तर-उत्तरपश्चिमी तट के और करीब आने की आशंका है। आईएमडी (IMD) ने कहा कि यह गंभीर चक्रवाती तूफान 8 जून की रात साढ़े 11 बजे गोवा के पश्चिमी-दक्षिणपश्चिमी तट के करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित था।

Very severe cyclonic storm Biparjoy over eastcentral Arabian Sea at 2330 hours IST of 08th June, 2023 over about 840 km west-southwest of Goa, 870 km west-southwest of Mumbai. To intensify further gradually during next 36 hours and move nearly north-northwestwards in next 2 days. pic.twitter.com/dx6b3VAEN6

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 8, 2023