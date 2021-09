Death of five members of a family: घर में मिला एक ही परिवार के पांच लोगों का शव, एक मासूम भी शामिल

Death of five members of a family: बेंगलुरु (Bangalore) में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सभी का शव घर में मृत अवस्था में पड़ा मिला। इसमें एक नौ महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। वहीं, इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पुलिस को दी गयी।