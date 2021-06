विस्टाडोम कोच के साथ पहली बार रवाना हुई डेक्कन एक्सप्रेस, जानें कोच की खासियत

नई दिल्ली: रेल यात्रा में प्रकृति के नजारे देखने को सुलभ मौका रेलवे के प्रयासों से अब रेल यात्रियों को मिलेगा। डेक्कन एक्सप्रेस से मुंबई से पुणे का सफर करने वालों के लिए यह रेलवे की नई सौगात है। शनिवार को मध्य रेलवे ने ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार रेल में पहली बार विस्टाडोम कोच भी लगाया है। जिसके जरिए यात्री सफर के साथ-साथ प्रकृति के नजारे भी ले सकेंगे। ट्रेन को आज सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

अब डेक्कन एक्सप्रेस में रेल का सफर मोबाइल नहीं वादियों को देखते हुए गुजरेगा। विस्टाडोम कोच के जरिए यात्री यात्रा के दौरान पश्चिमी घाट सेक्शन के मनोरम दृश्यों और वादियों का मजा लेते नजर आए। मुम्बई-पुणे मार्ग पर यात्री माथेरान पहाड़ी, सोनगिर पहाड़ी, उल्हास नदी, उल्हास घाटी, खंडाला व लोनावाला की प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति को नजदीकी से देखने का आनंद ले पाएंगे।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्विटर हैंडल पर वीडियो के जरिए यात्रा की एक झलक दिखाई है।

Enabling a World Class Travel Experience: A glimpse of the first trip of the fully booked Vistadome coach on the Mumbai-Pune Deccan Express Special Train.

Passengers can enjoy unhindered views of rivers, valley, waterfalls while experiencing the scenic beauty of Western Ghats. pic.twitter.com/XSShdhF1LT

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 26, 2021