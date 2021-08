MAMI से Deepika Padukone के इस्तीफे के बाद Priyanka Chopra ने संभाली कमान, VIDEO शेयर कर बोली...

Bollywood news: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजा चुकी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आज ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। वहीं अब इसी बीच एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर प्रियंका (Producer Priyanka) को जियो MAMI फिल्म फेस्टिवल (Mami film festival) का चेयरपर्सन (Chairperson) बनाया गया है। इससे पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इसकी चेयर पर्सन थी लेकिन करीब चार महीने पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

वहीं दूसरी तरफ आज खुद प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया (Social media) पर वीडियो शेयर (video share) कर दी है। एक वीडियो को शेयर करते हुए इसमें प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) लिखती हैं- अब पहले से कहीं अधिक हम एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, एक दूसरे को सुनने के लिए और समझ कैसे हम दुनिया को देखते हैं, और सिनेमा यह करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। “-मार्टिन स्कोर्सेज़ (Martin Scorsese) ।

“Now more than ever we need to talk to each other, to listen to each other and understand how we see the world, and cinema is the best medium for doing this.” – Martin Scorsese

It is with that thought I’m proud to take on a new role, as Chairperson of the @MumbaiFilmFest pic.twitter.com/ZgdnIGfWoZ

