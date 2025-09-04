Louis Vuitton Prize 2025 में लूटी Deepika Padukone ने महफिल, तस्वीरें देखकर फैंस हुए shocked

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने फैशन और हुस्न का जलवा बिखेरती हुई नज़र आई हैं। हाल में खबर आई थी की दीपिका एलवीएमएच प्राइज़ 2025 की हिस्सा बनने वाली हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो एक्ट्रेस की फोटो ने हर किसी को चौंका दिया है। दीपिका पादुकोण ने LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 के इवेंट में धमाकेदार एंट्री मारी। आते ही LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में दीपिका पादुकोण ने एक शानदार फोटोशूट करवाया. अब फैंस दीपिका पादुकोण की इन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दीपिका पादुकोण की ये शानदार तस्वीरें दिखाने वाले हैं। LVMH फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है।

महफिल लूटी दीपिका

LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में दीपिका पादुकोण ने आते ही महफिल लूट ली. काफी समय बाद दीपिका पादुकोण इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट में हिस्से लेने पहुंची हैं. यही वजह है जो LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में में आते ही दीपिका पादुकोण छा गईं.

दीपिका पादुकोण ने रचा है ये इतिहास

दीपिका पादुकोण पहली ऐसी इंडियन हैं जिनको LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में आने का न्योता मिला था. यहां पर दीपिका पादुकोण LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में की ज्यूरी बकर पहुंची थीं. यही वजह है जो दीपिका पादुकोण के फैंस इस बात का जश्न मना रहे हैं.

तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

दीपिका के इस लुक की फैंस की फैंस जमकर तारीफ कर रहें हैं। फैंस का कहना है कि दीपिका पादुकोण का ब्राउन ब्लैक लुक उन पर बहुत जंच रहा है. इस दौरान दीपिका पादुकोण काफी कॉन्फिडेंट नजर आईं।

रणवीर सिंह हुए शॉक

फैंस LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में दीपिका पादुकोण का अंदाज देखकर रणवीर सिंह भी चौंक गए हैं. तभी तो रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को जमाने के सामने हॉट ममा बता दिया है. अब रणवीर सिंह का ये कमेंट भी वायरल हो रहा है।

दीपिका पादुकोण के बूट्स ने खींचा फैंस का ध्यान

इस दौरान दीपिका पादुकोण की हील्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. दीपिका पादुकोण की हाई हील्स ने उनके लुक पर चार चांद लगा दिए. LVMH प्राइज सेरेमनी 2025 में दीपिका पादुकोण न पोज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.