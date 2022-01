बर्थडे पर सिद्धांत को लिप टु लिप किस करती दिखी दीपिका, GEHRAIYAAN का नया पोस्टर रिलीज

Entertainment News: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म मूवी ‘गहराइयां’ का दर्शक लंबे वक्त से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में ‘गहराइयां’ (GEHRAIYAAN) के एक साथ 6 पोस्टर्स रिलीज़ कर दिए गए है, जिसमें दीपिका पादुकोण (Deepika Padukon) और सिद्धांथ चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvadi) बहुत क्लोज नज़र आ रहे है।

एक पोस्टर में दीपिका और सिद्धांत लिप टु लिप किस करते भी नज़र आ रहे है। तो वहीं अन्य पोस्टर्स में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और धैर्य करवा भी नज़र आ रहे है। अमेजन प्राइम वीडियो (amazon prime video) की पेशकश ‘गहराइयां’ (GEHRAIYAAN) को लेकर फैंस बहुत उत्साहित हैं।

लेकिन इसे देखने के लिए फैंस को थोड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। दरअसल, फिल्म अमेजन प्राइम पर 25 जनवरी को रिलीज की जाने वाली है। लेकिन कोविड-ओमिक्रॉम सिचुएशन के उपरांत से मूवी की रिलीज डेट को और आगे बढ़ाया जाने वाला है। दीपिका पादुकोण की ये फिल्म अब 11 फरवरी को स्ट्रीम की जाने वाली है।

आज के युवाओं की ‘उल्झनों’ को दर्शाती दीपिका-सिद्धांत की ‘गहराइयां’: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के खास अवसर पर मूवी के कुछ नए पोस्टर्स रिलीज भी रिलीज़ कर दिए गए है। शकुन बत्रा के निर्देशन में बनी मूवी ‘गहराइयां’ में आज के जमाने में होने वाले इश्क-मोहब्बत के बारें में भी बताया गया है।

तो वहीं युवाओं की जिंदगी और उनके रिश्तों में उलझनों को बखूबी दिखाया गया है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टा से इन पोस्टर्स को साझा करते हुए लिखा था- ‘आप सभी के लिए तोहफा, इस खास दिन पर। आपके इतने सब्र और प्यार के लिए।’ मूवी में दीपिका पादुकोण, सिद्धांत और अनन्या पांडे के अतिरिक्त नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी हैं।

'GEHRAIYAAN' NEW POSTERS, NEW RELEASE DATE… #Gehraiyaan – starring #DeepikaPadukone, #SiddhantChaturvedi, #AnanyaPanday and #DhairyaKarwa – gets a new release date… Premieres 11 Feb 2022 on #AmazonPrimeVideo… #NewPosters… pic.twitter.com/GPm5roQrJy

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 5, 2022