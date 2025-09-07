दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान,बोलीं- रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) रामलीला (Ramlila) और दुर्गा पूजा समितियों (Durga Puja Committees) को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी और इसके लिए केवल 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करने पर मीटर लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta)ने कहा कि इसके अलावा, प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए, सरकार एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी, जिससे इन आयोजन समितियों को कई विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। गुप्ता ने कहा कि रामलीला और दुर्गा पूजा स्थलों पर शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसी जन सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।

दिल्ली सचिवालय (Delhi Secretariat) में रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों (Durga Puja committees) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की। गुप्ता ने कहा कि हमने तय किया है कि जिस तरह हमने कांवड़ यात्रा समितियों की मदद की थी, उसी तरह दिल्ली सरकार सभी रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को उपहार स्वरूप 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आयोजन समितियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority), दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) , दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) , दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Service) आदि जैसे विभिन्न विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि इससे आयोजकों को विभिन्न कार्यालयों में जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि सभी औपचारिकताएं अब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से जिला स्तर पर ही पूरी कर ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त, गुप्ता ने बताया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समितियों को आवंटित की जाने वाली भूमि के लिए सुरक्षा जमा राशि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।

सरकार ने त्योहारों से जुड़ी किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए छह सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि त्योहार स्थलों पर व्यापक व्यवस्थाओं में सफ़ाई, फ़ॉगिंग, स्वच्छता, चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा, पुलिस तैनाती और यातायात प्रबंधन सुविधाएँ शामिल होंगी।

रामलीला समारोह 22 सितंबर से शुरू होगा, जबकि दुर्गा पूजा उत्सव 28 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ही 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रामलीला और दुर्गा पूजा में से एक दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को समर्पित होगा , जो 17 सितम्बर को उनके 75वें जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े का हिस्सा होगा।