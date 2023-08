Watch Delhi Fire Breaks: पश्चिमी दिल्ली के निलोठी गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi Fire Breaks: पश्चिमी दिल्ली के निलोठी गांव में सोमवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार सुबह निलोठी गांव में एक फैक्ट्री में आग लग गई, आग बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। वहीं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 17 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी के बवाना इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आयी थी।

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पाइप दिखाई दे रहे हैं। आग लगने वाली जगह से धुएं के बड़े-बड़े बादल निकलते दिख रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि घटना में अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। “निलोठी गांव में एक फैक्ट्री में आग लग गई, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा, अब तक किसी को कोई चोट नहीं आई है।

#DelhiFire breaks out in a factory in Nilothi village, 10 fire tenders rushed to the spot. No injuries to anyone so far. pic.twitter.com/GPzIqjccx5

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) August 21, 2023