Delhi Hit-and-Run Case : AAP बोली- पांचवां आरोपी भाजपा नेता, केजरीवाल, बोले -लीपापोती के बजाए आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए

नई दिल्ली। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान की गाड़ी को तोड़ दिया है। कंझावला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ता एलजी वीके सक्सेना से उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

कंझावला इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को आक्रोशित लोगों की भीड़ ने स्थानीय थाने का घेराव किया है। मौके पर जमा लोगों की मांग है कि आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने सुल्तानपुरी थाने में पहुंचीं दिल्ली की विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक राखी बिड़लान की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है।

बता दें कि बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीट कर मार देने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के पद से विनय कुमार सक्सेना को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

पांचवां आरोपित मनोज मित्तल है वह भाजपा का नेता: आप

आप ने कहा कि इस मामले में जो पांचवां आरोपित मनोज मित्तल है वह भाजपा का नेता है। सुल्तानपुरी थाने के पास ही उसका होर्डिंग लगा हुआ है। जिस थाने में उसे रखा गया है। आप ने आरोप लगाया है कि इसलिए इस मामले में लीपापोती की जा रही है। इसके अलावा आप ने सवाल उठाया है कि अभी तक इलाके के डीसीपी और थानाध्यक्ष को निलंबित क्यों नहीं किया गया है? आप ने कहा कि चश्मदीद ने कार में फंसी युवती के बारे में जानकारी देने के लिए 22 बार फोन किए, मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि कंझावला के दरिंदों का बीजेपी कनेक्शन है। आप ने कहा कि आरोपी मनोज मित्तल भाजपा का नेता है। जिस जेल में वो बंद है, उसी जेल के बाहर मोदी जी और अमित शाह जी के साथ उसका होर्डिंग लगा है।

इसलिए LG साहब और दिल्ली पुलिस इन्हें बचाने में लगी है। ये बहुत शर्म की बात है।

सीएम केजरीवाल, बोले – सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए

आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजघाट पर 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करते हुए सुल्तानपुरी में युवती को कई किलोमीटर तक कार से घसीटकर मार देने के मामले में सभी आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से बहुत दुखी हूं, हम सब को यही प्रयास करना है कि इसमें शामिल अपराधियों को फांसी की सजा हो।

Spoke to Hon’ble LG on Kanjhawala incident. Requested him to take exemplary action against culprits, strictest sections of IPC shud be slapped against them. No leniency shud be showed even if they have high political connections.

He assured that he will take strong action

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 2, 2023