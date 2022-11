Delhi MCD Election : केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले-24 घंटे के लिए मुझे सौंप दें CBI-ED , तो आधी BJP होगी जेल में

Delhi MCD Election : दिल्ली एमसीडी चुनावों (Delhi MCD Election) में जीत के लिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। MCD में पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता में है। इस बार जहां वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो वहीं बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक (National Coordinator of AAP) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ‘एक दिन के लिए CBI-ED मुझे सौंप दो, आधी बीजेपी जेल में (Half of BJP Will be in Jail) होगी।

केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 सालों में MCD को 1 लाख करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन ये लोग सारा पैसा खा गए। ये लोग बहुत पैसा खाते हैं। यदि लोग थोड़ा भी काम करते, तो कर्मचारियों को सैलरी मिल जाती।

भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारा

सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि एक दिन के लिए CBI-ED मुझे सौंप दो, आधी बीजेपी जेल में होगी। इनके पास जांच एजेंसियां हैं। हमारे ऊपर इतने केस किए, फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाए। ये लोग सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहते हैं।वे कहते हैं कि मनीष ने शराब घोटाला किया, 10 करोड़ रुपये खा गया। इतने छापे मारे मिला कुछ नहीं, कहां गए 10 करोड़ रुपये।

मोरबी पुल हादसे पर बीजेपी को घेरा

मोरबी पुल हादसे (Morbi Bridge Accident) पर बीजेपी को घेरते हुए केजरीवाल ने कि ये लोग असली भ्रष्टाचारी हैं। गुजरात में इन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। हमें सिर्फ एक दिन के लिए CBI-ED मुझे सौंप दो, आधी बीजेपी जेल में (Half of BJP Will be in Jail) होगी।

सत्येंद्र जैन के बारे में क्या बोले केजरीवाल?

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain in Delhi Govt) के तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से वायरल हुए वीडियो पर केजरीवाल ने कहा कि इनको कोर्ट में दिया गया, लेकिन कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। इसका मतलब है कि उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो जेल मैनुअल के हिसाब की हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2010 में जब अमित शाह जेल गए थे, तो वहां उनके लिए डीलक्स जेल बनाई गई थी। जेल में उनका खाना बाहर से आता था। वे डीलक्स सुविधाएं लेते थे, तो उन्हें लगता है कि सब लेते होंगे।